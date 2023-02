AGGIORNAMENTO

La causa dell’esplosione sarebbe una fuga di gas in galleria durante lo scavo.

Un altro incidente sul lavoro in un cantiere del Terzo valico. Intorno all’una di stanotte, 7 febbraio, nel cantiere di Voltaggio un operaio è morto per le ustioni causate dall’esplosione di una bombola, secondo una prima ricostruzione comunicata dal 118. Un altro operaio è rimasto ferito e non è in pericolo di vita. È stato trasportato all’ospedale di Novi Ligure. L’uomo deceduto aveva 33 anni