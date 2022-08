Musica di qualità da Parodi Ligure a Montaldeo passando per Stazzano.

Foresty International Music Festival fa tappa a Parodi Ligure

Prosegue il Foresty International Music Festival, la rassegna di musica classica, contemporanea e improvvisazione, organizzata da Montaldeo Musica. Dopo le varie tappe sul territorio, sabato 20 agosto arriva a Parodi Ligure dove, alle 19.45, nell’Abbazia di San Remigio, la famosa pianista Mariangela Vacatello eseguirà un Recital di pianoforte.

Il Festival, domenica 21 agosto torna a Montaldeo, nella Casa della Musica San Michele, dove è stato ideato, per il concerto conclusivo del workshop di composizione che avrà fra i presenti anche i maestri Salvatore Sciarrino e Marco Momi.

I due eventi sono a ingresso gratuito su prenotazione: – 3482853393 – [email protected]

A Stazzano, “Lirica in Piazza”.

L’Associazione stazzanese “Amici della Musica” organizza, in collaborazione con la pro loco, “Lirica in Piazza”. L’evento, inserito nell’ambito della Piccola stagione musicale 2022, si terrà sabato 20 agosto, alle 21, in Piazza San Giorgio a Stazzano. Sul palco la soprano Daria Masiero e il tenore Gianni Mongiardino. Al pianoforte il M°Giuglio Laguzzi. In caso di maltempo l’evento si terrà al coperto.