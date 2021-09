L’edizione 2021 della rassegna Settimane musicali internazionali, diretta da Gianluca Faragli, chiude stasera, 25 settembre, alle 21 a Tassarolo, nella chiesa di San Nicolao con il concerto del Duo New Visions, dal titolo “Musica senza limiti”. Antonino Serratore si esibirà al clarinetto mentre Lodi Luka al pianoforte. Il duo nasce con l’intento di riscoprire e valorizzare la letteratura per i due strumenti. La collaborazione tra i due musicisti vuole scavalcare i confini dettati dai generi musicali. Il loro repertorio spazia dai capolavori dei grandi maestri classici alle produzioni contemporanee e Klezmer. Il duo, fondato nel 2015, ha in attivo numerosi concerti presso le stagioni concertistiche: 52^ Stagione Concertistica “Il Coretto” (Teatro Petruzzelli Bari), Concerti Coop Milano, A.GI.Mus di Roma, I concerti del Conservatorio di Cosenza, “Sons del’interior” di Morella (Spagna), “Armonie dell’Alto Serio e Sebino” (Sarnico), “Caere Musica” (Cerveteri), XXIIIa Stagione Concertistica “Tropea Musica”, “Armonie in bianco e nero” (Sala degli specchi, Taranto), Conservatorio di Karditsa (Grecia). Nel 2019 il duo si è esibito dal vivo durante la trasmissione radiofonica “Piazza Verdi” di Radio Tre in occasione della giornata della memoria. Per il duo hanno scritto importanti compositori italiani: Galante, Colombo Taccani, Palermo e Porro. Nel programma musiche di Borne, Arnold, Gershwin, Piazzolla, Galliano, Kovàcs. Il ricavato dell’ingresso a offerta andrà alla Lega italiana per la lotta ai tumori (Lilt) di Novi Ligure. Per partecipare al concerto prenotazione ai numeri 334-9465142 o 342-6264764 e con obbligo di green pass.