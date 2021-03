Nasconde sotto il letto la droga e il connazionale: arrestati.

Due marocchini, di 36 e 38 anni, sono stati arrestati dai carabinieri di Tortona per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti. Il 38enne, già sottoposto ai domiciliare per reati inerenti gli stupefacenti, nel corso di un controllo dei carabinieri aveva nascosto sotto il letto della camera l’altro connazionale, oltre a 18,4 grammi di cocaina, 0,37 di hashish, 870 euro in contanti, sette telefoni cellulari e una busta di bicarbonato nel resto dell’abitazione. Entrambi sono stati arrestati e condotti in carcere per l’udienza di convalida.