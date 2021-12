Cento alberelli di Natale illuminati lungo le vie: il Comune di Gavi, insieme alla pro loco e ai commercianti, si prepara alle festività natalizie con una scelta che è piaciuta ai gaviesi poiché ha reso ancora più viva non solo via Mameli ma anche altre vie del paese. Un progetto nato e organizzato all’insegna della collaborazione tra l’ente, le associazioni e cittadini: il Comune ha infatti stanziato per alberi e luminarie 12 mila euro ai quali si sono aggiunti circa 6-7 mila euro arrivati dalla pro loco e dai contributi dei singoli commercianti gaviesi. Domenica 12 dicembre è in programma il primo degli eventi natalizi a Gavi: per tutto il giorno il centro storico sarà invaso dalla bancarelle di Natale del borgo, il mercatino di Natale che proporrà, tra l’altro, lo street food con ravioli, farinata, risotto al Gavi e cioccolata al Gavi.

I bambini potranno incontrare Babbo Natale. Il tradizionale Concerto di Natale si terrà invece venerdì 17 dicembre nella chiesa di San Giacomo Maggiore, dove alle 21 si esibiranno il Coro voci bianche e giovanile “Accademia MusicArte” con Bartolomeo Angelillo al violino e Gianluca Faragli al pianoforte, diretti da Raffaella Tassistro. L’evento fa parte della rassegna Nativitas Piemonte ed è organizzato dal Rotaract Gavi Libarna e dall’Associazione cori Piemontesi. L’ingresso sarà a offerta il ricavato andrà all’associazione La Torre, che si dedica ai pazienti oncologici terminali seguiti a domicilio.