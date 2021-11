Sono 8 gli interventi effettuati nel 2021 dalle tre squadre Wpiu Appennino Piemontese, cioè Wolf Prevention Intervention Units, le Squadre di supporto alla prevenzione delle predazioni. Il compito principale delle Wpiu, organizzate dalle Aree protette dell’Appennino Piemontese, è aiutare gli allevatori o i detentori amatoriali nell’individuazione della migliore strategia di protezione del bestiame, al fine di evitare il verificarsi di ulteriori perdite di capi dagli attacchi dei lupi o di altri predatori. Durante l’anno che sta per concludersi le squadre sono intervenute, il 17 aprile, in un allevamento amatoriale di Casaleggio Boiro, dove hanno rilevato la morte di una pecora però non attribuibile ad una predazione mentre i sistemi di prevenzione sono stati giudicati non sufficienti. A maggio e giugno la Wpiu è intervenuta in un allevamento professionale di Montaldeo: verificata la presenza di lupi nei pressi dell’azienda agricola attraverso l’uso di fototrappole. Consegnati cinque moduli di reti e consigliato l’utilizzo di cani da guardiania, sistemi entrambi messi in atto, tanto che i lupi sono spariti.

Due interventi a luglio in un allevamento professionale di Capanne di Marcarolo (Bosio). Una pecora è stata predata e sono stati in entrambe le occasioni raccolti escrementi di lupo nelle vicinanze. Ad Agosto, a Fraconalto, la squadra è stata chiamata dopo il ferimento in stalla di alcuni capi bovini di razza piemontese tra i quali il toro da riproduzione, presumibilmente spaventati dalla presenza di lupi nelle vicinanze. Accertato che la stalla non ha sistemi di protezione, la squadra ha consigliato all’allevatore di partecipare al bando dell’ente per la fornitura di reti elettrificabili e l’adesione al bando della Regione Piemonte per l’acquisto di cani da guardiania. A Casaleggio Boiro, a settembre accertata la predazione da parte di lupo su un asino. Le fototrappole hanno verificato la presenza del predatore. Nello stesso mese, ancora a Capanne di Marcarolo, predazione di un montone tenuto in un recinto non elettrificato perché azzoppato. L’allevatore ha dichiarato di aver visto due lupi vicino all’animale morto.