Il progetto è stato approvato e i fondi ci sono: nel 2022, salvo ulteriori rinvii, lungo la strada provinciale 161, in località Valle, a Gavi, arriverà non solo la rotonda ma anche un tratto di pista ciclabile. Interventi finanziati con i fondi del Terzo valico. La rotatoria è attesa da decenni all’incrocio con la strada per località Cheirasca e i centri commerciale e artigianale. All’inizio degli anni 2000 il Comune si guardò bene di richiederla a chi ha costruito i due edifici e ora saranno i contribuenti a sostenere le spese per un’opera che, oltre a rendere più sicuro il pericoloso incrocio, farà rallentare gli automezzi, che difficilmente rispettano il limite di 50 km orari in una strada considerata fra le più pericolose. L’amministrazione comunale in carica dal 2020 ha però aggiunto, rispetto al precedente progetto approvato nel 2019, un altro importante intervento, la pista ciclabile tra il convento di Valle e la futura rotonda.

La pista in realtà era già prevista e finanziata come opera compensativa del Terzo valico già nel progetto definitivo della Grande Opera approvato nel 2006 dal governo. L’opera non era stata realizzata poiché, nonostante fosse già finanziata dal Cociv, il Comune non aveva voluto occuparsi degli espropri dei terreni necessari. Ora però emerge che gli stessi titolari dei terreni si sono detti d’accordo a cedere le aree in base al prezzo che verrà stabilito da una stima. La spesa complessiva per le due opere sarà di 400 mila euro. I due cantieri dovranno essere conclusi entro il 30 giugno 2022. Da anni gli abitanti di località Valle chiedono interventi risolutivi per mettere definitivamente in sicurezza la strada ed evitare altri incidenti. I pedoni e i ciclisti lungo al provinciale 161 sono costantemente in pericolo a causa del traffico.