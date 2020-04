Sfiora le 900 firme la petizione on line lanciata da una cittadina per chiedere al Comune di non far chiudere “La Dolcetteria”, la gelateria di piazza Caduti ad Arquata Scrivia, di cui è titolare Laura Patri, ritrovo per bambini e anche per la sua vicinanza al parco giochi. Il locale si trova su proprietà comunale e ora il Comune intende riqualificare l’intera piazza grazie ai fondi ottenuti dalla Regione. Il chiosco non è più previsto. La petizione, presente su change.org, sostiene che “la giunta comunale ha deciso di non rinnovare la concessione alla gelateria, di conseguenza l’attività dovrà chiudere e la gelateria dovrà essere smantellata a spese dei proprietari. In questi anni, La Dolcetteria ha offerto vari servizi alla comunità diventando un punto di aggregazione. Una volta rimossa la gelateria…Dove andranno i nostri bambini a fare merenda? Dove andranno le famiglie nelle sere d’estate? Come faranno Laura e Marta (le titolari, ndr) senza un lavoro?”. In paese in tanti si dicono contrari alla chiusura e, oltre a firmare la petizione, hanno espresso la loro contrarietà tramite i social. Il sindaco, Alberto Basso, ha spiegato la posizione dell’amministrazione comunale su Facebook: “Il privato ha firmato nel 2010 una convenzione che consentiva per 8 anni di fruire del suolo pubblico su cui posizionare la gelateria in questione.

Al termine della convenzione, non tacitamente rinnovabile, il privato avrebbe dovuto liberare l’area e ripristinare lo stato dei luoghi. Nel 2019, a concessione scaduta, l’amministrazione ha comunicato alla titolare la volontà di partecipare ad un bando Regionale per la riqualificazione della Piazza Caduti (costo complessivo 540 mila euro) facendo presente che, nel caso si fosse ottenuto il contributo, il Comune avrebbe provveduto alla riqualificazione della piazza. L’amministrazione ha permesso di continuare l’attività a tutto il 2019 pur in presenza di convenzione scaduta”. Arquata è arrivata prima nella graduatoria del bando, ottenendo così i fondi regionali. Basso ha quindi chiesto liberare l’area e proposto la possibilità dell’acquisto, da parte del Comune, della struttura per riposizionarla nel parco denominato Spazio Giovani. Secondo Basso, dieci giorni fa Laura Patri “ha comunicato telefonicamente di voler accettare la soluzione (fatte salve tutte le verifiche della congruità del prezzo richiesto, dei costi di smontaggio e ripristino e con le tempistiche della pubblica amministrazione)”. Il sindaco sostiene che il Comune “non può spendere una cifra così importante di denaro pubblico e realizzare una riqualificazione parziale, compromettendola con il mantenimento della struttura”. Il progetto, ha concluso Basso nel suo lungo post, “prevede infatti di riqualificare a norma una piazza utilizzata anche settimanalmente dal mercato cittadino, mantenendo i parcheggi esistenti, rifacendo e lastricando i due “viali” laterali e il lato ove è sistemato il monumento ai Caduti cui si intende dare maggiore dignità”.

Laura Patri, una delle titolari, sempre su Fb, sostiene di aver “chiesto il rinnovo della concessione ad aprile 2019 con regolare domanda protocollata in comune, a cui nessuno ha dato risposta. Solo ora, a marzo 2020, dopo vari incontri è stata formalizzata la comunicazione che la mia richiesta di rinnovo non verrà accolta. A gennaio, durante il nostro primo incontro il sindaco ci ha mostrato il progetto, approvato dalla Regione, per la ristrutturazione della piazza. Nel suddetto progetto, che comprendeva anche la nostra casetta, nulla suggeriva uno spostamento della stessa, dato che l’architetto artefice del progetto stesso non lo aveva ritenuto necessario ai fini della ristrutturazione, d’altra parte il progetto è stato anche approvato dai tecnici della Regione. Il sindaco ha fatto presente la necessità di smontare la struttura per ripiastrellare la piazza e riposizionare poi la casetta nello stesso posto.

Non avendo altra scelta avremmo accettato, ma lui si è riservato di chiedere nuovamente il parere della giunta. Al nostro secondo incontro ci è stato comunicato, solo verbalmente, che la giunta e tutto il consiglio avevano deciso di farci togliere definitamente non rinnovando la concessione, solo per un fattore estetico”. L’imprenditrice sostiene inoltre che la proposta di acquistare la casetta e spostarla al parco giovani è stata fatta solo per via telefonica dal sindaco stesso e mai ufficializzata dal Comune.