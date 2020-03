Nessun contagio da Covid-19. Il sindaco di Cantalupo Ligure scrive ai suoi cittadini

Il sindaco di Cantalupo Ligure, Pierluigi Debenedetti, con una lettera aperta alla sua cittadinanza ha voluto rassicurare in merito alla situazione Covid-19 nel proprio territorio comunale.

“Dal momento che stanno circolando voci infondate, – spiega il sindaco – intendo tranquillizzare la popolazione e portarla a conoscenza che ad oggi 17 marzo,non c’è nessun soggetto positivo al coronavirus sul territorio comunale”. Raccomanda di non dare ascolto a voci destabilizzanti e attenersi alle informazioni riportate sui siti istituzionali tra i quali quello del Comune https://www.comune.cantalupoligure.al.it/it-it/home

Il sindaco ricorda che per uscire da questa emergenza, è importante continuare a seguire le raccomandazioni del Governo, atte a contenere il contagio; restare a casa. Uscire solo se strettamente necessario: per comprovate esigenze lavorative, per fare la spesa, per motivi di salute, per rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza; evitare contatti ravvicinati mantenendo la distanza di un metro; evitare luoghi affollati; lavarsi spesso le mani; non toccarsi occhi, naso e bocca; evitare le strette di mano e gli abbracci; coprirsi bocca e naso con fazzoletti monouso quando si starnutisce o tossisce, altrimenti usare la piega del gomito.