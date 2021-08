Tornano i fuochi, ma ancora niente bancarelle per la festa della Madonna della Guardia. Lo ha deciso la Giunta per evitare assembramenti: prima della pandemia infatti, la fiera lungo corso don Orione era occasione d’incontro, al ritorno dalle ferie, sia per i tortonesi sia per i numerosi visitatori che affollavano il percorso verso il santuario.

«Determinati a non far correre rischi alla nostra popolazione già così provata lo scorso anno dagli attacchi del Covid-19 – spiega il sindaco Federico Chiodi -, si è scelta, ancora una volta, la prudenza, consapevoli dell’impossibilità di presidiare adeguatamente tutti gli innumerevoli accessi all’intero quartiere e di far rispettare le prescrizioni delle linee guida in vigore che per i mercati prevedono mascherina, distanziamento e, in caso di rischio elevato di assembramento, il contingentamento dell’area.

Lo spettacolo pirotecnico in presenza del mercato avrebbe ulteriormente incrementato i rischi di assembramenti in un momento in cui l’evoluzione della situazione epidemiologica sta evidenziando una riacutizzazione progressiva del numero dei contagi, una crescita del tasso di positività che gli esperti riconducono proprio, principalmente, ai contesti di assembramento».

«La speranza – aggiunge – è che si tratti dell’ultimo anno di sacrifici imposti dalla pandemia ai cittadini ed ai lavoratori del terziario commerciale e che, già a partire da quest’anno, il ritorno dei gioiosi lampi dei fuochi siano di buon auspicio e lascino intravedere davvero l’uscita definitiva dal tunnel della pandemia».