“Note di primavera” con il concerto del clarinettista Palermo

Dopo il successo del Gran Gala d’inverno, il Novi Musica Festival prosegue con “Note di primavera”. Il concerto che si svolgerà venerdì 3 marzo sarà ospitato nell’ Oratorio di S.M. Maddalena di Novi Ligure, protagonista il musicista Calogero Palermo, uno dei più importanti clarinettisti al mondo, primo clarinetto presso la Royal Concertgebouw Orchestra di Amsterdam.

Ad accompagnare il clarinetto di Calogero Palermo sarà il Quartetto d’Archi EOS composto da Silvia Ancarani al violoncello, Alessandro Acqui alla viola, Elia Chiesa e Giacomo Del Papa ai violini.

Saranno eseguite due composizioni considerate fra le più belle pagine di musica mai scritte, in assoluto: Mozart Quintetto in La maggiore per Clarinetto K581 e Brahms Quintetto in Si minore per Clarinetto e Archi Op 115.

Il concerto avrà inizio alle 20.45. L’ingresso sarà ad offerta con prenotazione obbligatoria.

Per Info e prenotazioni: [email protected] oppure tel. 3805827986

L’evento a cura dalle Associazioni Novi Musica e Cultura e Karkadè è reso possibile grazie alla disponibilità della Confraternita della Maddalena, al sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria e a numerosi sponsor privati che sostengono il Festival fin dai suoi inizi.