Novi Città del Natale. Tanti eventi e due concorsi natalizi.

Molti gli eventi organizzati dal Comune, che si svolgeranno nel periodo natalizio a Novi Ligure. Il programma è stato definito nel corso dell’ultima riunione della Consulta comunale al commercio, artigianato e agricoltura.

Il fulcro delle manifestazioni sarà la tensostruttura, installata nel cortile di Palazzo Dellepiane, che come primo evento ospiterà una mostra legata alla storica Fiera di Santa Caterina aperta al pubblico dal 25 al 28 novembre.

Dall’8 dicembre, la tensostruttura diventerà meta gourmet per i buongustai con un ricco calendario di appuntamenti: per valorizzare le eccellenze enogastronomiche e le attività economiche è in programma il Mercato delle De.Co. (denominazioni Comunali del Distretto del Novese); sabato 11 e domenica 12 dicembre sarà allestito un Mercato Slow “Presidi e non solo” realizzato in collaborazione con la Condotta del Gavi e Ovada e ancora il 22 e 23 dicembre appuntamento con un mercato legato ai formaggi e ai suoi abbinamenti realizzato in collaborazione con Caseus – formaggi italiani.

Il periodo dell’Avvento non sarà caratterizzato solo dall’enogastronomia. Il fine settimana del 18 e 19 dicembre, che andrà a coincidere con l’appuntamento del sabato di Novantico, il mercato del piccolo antiquariato, sarà dedicato ai giocattoli e ai bambini grazie all’evento proposto dalla Pro Loco di Novi Ligure dal titolo “Mercato del Giocattolo usato dove il riciclo diventa regalo”.

Anche quest’anno ci sarà il tradizionale concorso “Compra e Vinci“, proposta dal Consorzio il Cuore di Novi, che si svolgerà da Santa Caterina fino alla Vigilia di Natale.

Ma non sarà il solo concorso. Infatti, la novità è l’organizzazione della 1° edizione del concorso di addobbi natalizi, , dal titolo “Novi Città del Natale“. Tutta la città sarà protagonista per creare la magica atmosfera natalizia per le vie della città, un o richiamo per lo shopping o per una passeggiata tra i fantasiosi addobbi. Due le categorie in gara: quella delle abitazioni private (partecipazione entro il 14 dicembre) e quella delle attività commerciali (partecipazione entro il 7 dicembre). Si potrà votare fino al 3 gennaio sulla pagina Instagram @novicittadelnatale e la premiazione si svolgerà il 6 gennaio. I premi sono un omaggio alle eccellenze della città: un cesto di prodotti tipici del territorio per la categoria abitazioni private e due biglietti omaggio per uno spettacolo della prossima stagione teatrale del Marenco per la categoria attività commerciali.

Le novità proseguono con la Festa della Befana che tradizionalmente coincide con l’avvio dei saldi invernali. Il 6 gennaio le vie del centro ospiteranno, in un percorso a tappe, “I giochi dei Nonni” per far conoscere ai bambini come giocavano un tempo i nonni; ogni tappa ospiterà un paio di giochi in legno capaci di mettere in moto logiche e abilità differenti. Nella stessa giornata, all’interno della tensostruttura, protagonisti saranno i sapori e i saperi della Val Borbera grazie alla collaborazione con la Condotta del Gavi e Ovada.