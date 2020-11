Novi Ligure. Al via le nuove asfaltature

Proseguono gli interventi di manutenzione delle strade cittadine. Salvo avverse condizioni atmosferiche, da lunedì 16 novembre prenderà il via la scarifica e l’asfaltatura di via Mascagni (tra via Giordano e l’intersezione con via Bellini/via Rattazzi) e del tratto di via Crosa della Maccarina compreso tra via Carducci e via Napoli.

Per permettere l’esecuzione dei lavori, il cui termine è previsto sabato 21 novembre, saranno applicate modifiche temporanee alla viabilità. Oltre al divieto di sosta nei tratti interessati, sarà istituito il senso unico di circolazione in via Mascagni per i veicoli diretti fuori città. I veicoli provenienti dalla S.P. 156 con direzione centro città, saranno deviati lungo via Romita (quartiere G3). Inoltre sarà istituito il senso unico alternato nel tratto interessato di via Crosa della Maccarina.

I lavori saranno sospesi negli orari di ingresso e uscita degli studenti del plesso scolastico Martiri della Benedicta. Sarà garantito l’accesso per i residenti o aventi diritto diretti alle aree interne.

Si informa, inoltre, che è in corso la realizzazione di nuove caditoie in via Demicheli. I lavori permetteranno un maggior deflusso delle acque piovane e sono propedeutici alla prossima asfaltatura della via.