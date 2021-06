Dopo il successo dell’estate scorsa, la casa editrice Epoké in collaborazione con il Bar Marenco di Novi Ligure, ripropone l’Aperitivo d’autore, un’iniziativa culturale ma anche golosa che propone libri e prodotti a “chilometro zero”. Il calendario delle presentazioni è infatti dedicato in gran parte ad autori e temi legati al territorio e vedrà protagoniste le più recenti uscite della casa editrice. Abbinato ad ogni libro un aperitivo anch’esso all’insegna dei prodotti locali: vini, birre, formaggi, salumi, focaccia, farinata, salse, provenienti da aziende del territorio.

Il calendario prevede incontri tutti i mercoledì di giugno e di luglio alle 18.00 nel dehor del bar Marenco (Corso Marenco 155, Novi Ligure).

Il primo appuntamento è per questa sera, mercoledì 9 giugno con Maria Angela Damilano che parlerà del suo romanzo “Danzando con il demonio. La storia di Agnesa, strega di Stazzano”, l’affascinate storia di Agnesa, una ragazza che quando sente la musica corre e balla, balla come nessuna mai e di Luigi un suonatore di musa sempre in viaggio.

Si legge sulla quarta di copertina: “Le feste di paese erano il suo palcoscenico, vedere la gente danzare era la sua gioia. E danzare, per Agnesa, era un modo per sentirsi viva, per sentirsi libera. Fu proprio il suo carattere vivace a colpire il musico. Ma non tutti la pensavano come lui e le voci sulle danze sfrenate di Agnesa cominciarono a moltiplicarsi, fino a quando qualcuno scrisse il suo nome su un foglietto e lo mise nella cassetta dello judicio, accusandola di essere una strega”.

Oltre alla parte romanzata, il libro di Maria Angela Damilano ripercorre i casi di stregoneria del territorio che gli storici hanno potuto ricostruire partendo dai documenti dell’Inquisizione. Ma anche vivere i festeggiamenti pagani, i culti celto-liguri e le tradizioni delle Quattro Province, ovvero quella porzione di Appennino ligure dove confluiscono le province di Alessandria, Genova, Pavia e Piacenza.

La prenotazione è obbligatoria, anche a causa delle normative per il contenimento della pandemia, e potrà essere effettuata anche via whatsapp al numero 346.791.1055.

