Novi Ligure. Bando “Sport nei parchi” per società sportive.

Il Comune di Novi Ligure ha ottenuto un finanziamento partecipando al bando “Sport nei parchi”, iniziativa promossa da Sport e Salute S.p.A. e ANCI (Associazione Nazionale Comuni Italiani), che ha l’obiettivo di promuovere attività motorie e sportive nei parchi urbani.

Il progetto prevede la concessione gratuita dell’area verde situata in piazza Pascoli alle associazioni e società sportive dilettantistiche che aderiranno attraverso apposito avviso pubblico. Le ASD/SSD selezionate dovranno offrire durante il weekend un programma di attività gratuite destinate a diversi target (bambini e ragazzi, donne, terza età ed eventuali ulteriori target) e potranno svolgere l’attività sportiva in favore dei propri tesserati durante la settimana.

Il progetto, inoltre, prevede la collaborazione delle associazioni sportive nell’organizzazione di giornate a tema in favore dell’intera comunità con lo scopo di promuovere messaggi e campagne di sensibilizzazione su temi sociali e sui corretti stili di vita. Sarà prevista una cabina di regia comune e verrà individuata la figura di un coordinatore tecnico per la gestione e il coordinamento delle attività. Infine il parco potrà essere utilizzato anche da ulteriori associazioni, individuate di volta in volta dalla cabina di regia o attraverso avviso pubblico, al fine di promuovere gratuitamente attività sportive emergenti e poco diffuse sul territorio.

Le ASD/SSD dovranno presentare domanda al Comune di Novi Ligure entro il 20 aprile 2023 esclusivamente tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) all’indirizzo [email protected] Copia del bando e del modello di domanda è disponibile sul sito istituzionale www.comune.noviligure.al.it