Novi Ligure festeggia la Repubblica al Ciampini Boccardo

In occasione del 75° anniversario della nascita della Repubblica Italiana, mercoledì 2 giugno, Novi Ligure dedica un momento celebrativo che si terrà dalle 10.30 nella palestra dell’Istituto di Istruzione Superiore Ciampini Boccardo, in via Verdi 44; è stata scelta la scuola quale luogo simbolo, affinché, si possa ripartire, dopo la pandemia, dai giovani, futuro della Repubblica. Al saluto del Sindaco, Gian Paolo Cabella, seguiranno gli interventi degli allievi dell’Istituto. La Cerimonia si svolgerà nel rispetto delle norme di precauzione sanitaria vigenti per la prevenzione del contagio da Covid-19 e potrà essere seguita in diretta streaming sul canale YouTube dell’Istituto.

https://www.youtube.com/channel/UC7QMMihd8gq4dSvnklTTXRw/videos

Sempre mercoledì 2 giugno si svolgerà un’edizione straordinaria di Novantico, il Gran Mercato del Piccolo Antiquariato che sarà allestito come di consueto nelle vie del centro storico di Novi Ligure (via Girardengo, corso Marenco, portici nuovi e portici vecchi).

Il programma prevede anche un evento collaterale, inserito nella rassegna Novi d’Autore, che si terrà martedì 1° giugno alle ore 18 presso la Biblioteca Civica di via Marconi, 66. Si tratta della presentazione del libro di Salvatore Sacco “Monello. Un partigiano del Novi” (Novi Ligure, Edizioni Epoké, 2021). Oltre all’autore interverranno l’Assessore alla Cultura Andrea Sisti, il Presidente A.N.P.I sezione di Novi Ligure Gianni Malfettani, lo scrittore Lorenzo Robbiano e Simone Tedeschi di Edizioni Epoké.