Novi Ligure. In Biblioteca novità per bambini e ragazzi.

“Novità per bambini e ragazzi in Biblioteca” è il titolo dell’incontro che si terrà sabato 13 novembre nella biblioteca civica di Novi Ligure. Condotto da Alessandra Tinti, specializzata in libri per bambini e ragazzi, il seminario si rivolge particolarmente a bibliotecari, volontari, insegnanti, educatori, genitori ed a tutti gli appassionati di letture per l’infanzia, è un aggiornamento sull’editoria per l’infanzia da 0 a 10 anni presentata al recente Salone del libro di Torino.

L’incontro avrà luogo in sala Conferenze dalle 10.00 alle 12.30 ad accesso gratuito con iscrizione obbligatoria, mascherina e certificato verde.

Ai partecipanti saranno mostrati ed illustrati singolarmente i più rappresentativi albi e libri di nuova pubblicazione per la fascia d’età dal nido fino alle primarie passando per la scuola dell’infanzia.

La partecipazione all’aggiornamento sarà certificata su domanda degli interessati al momento dell’iscrizione via e-mail all’ indirizzo: [email protected]