Novi Ligure. Musica e Lezioni all’Università della Terza Età

Riapre il nuovo anno accademico dell’Università della Terza Età di Novi Ligure. La sospensione forzata delle lezioni negli ultimi due anni ha aumentato il desiderio di riprendere le attività da anni proposte. Il 12 ottobre alle 15,30 dunque, comincia, con entusiasmo e impegno, un programma nutrito e

variegato come nella tradizione, presentato dal Direttivo dell’UNI3, cui seguirà il Recital Pianistico di Gianluca Faragli.

Gli incontri di ottobre iniziano con una riflessione di Don Livio Vercesi sul sentimento religioso nel nuovo millennio e poi con una lezione su Emily Dickinson, della professoressa Giannina Bisio Campastro. Seguiranno il professor Bruno Soro, che

tratterà di economia e politica economica con la verve e l’originalità, e la dottoressa Elisabetta Soro che suggerirà come difendersi dai virus con uno stile di vita consapevole e potenziando le nostre difese immunitarie.

L’ultima lezione del mese di ottobre tenuta della professoressa Soatto, replicherà “Dalla Russia…impressioni e riflessioni di viaggio”, cui a novembre seguirà la presentazione della storia russa in un balletto.

Si invita a prendere visione del programma il giorno dell’apertura, o seguendo le informazioni sul libretto e su Facebook, o leggendo la pubblicazione mensile delle

lezioni sui giornali locali.

Le lezioni si tengono nella Sala Conferenze della Biblioteca Civica di Novi Ligure nei giorni di martedì e giovedì alle 15.30.

Tutti gli incontri avverranno nel rispetto delle norme governative anti-Covid e delle disposizioni locali previste.