Novi Ligure. Un Natale a dimensione di bambino.

Natale è la festa più scintillante dell’anno e probabilmente la più amata, soprattutto dai più giovani. Per loro, ma non solo, la città di Novi Ligure ha organizzato tanti momenti divertenti.

Dal 7 dicembre fino a gennaio l’area di viale Saffi (angolo via Garibaldi) ospiterà il trenino lillipuziano, piccolo treno su rotaia con percorso illuminato.

Per i più sportivi, in piazza Pernigotti dall’8 dicembre fino alla fine di gennaio sarà in funzione la pista di pattinaggio su ghiaccio, sulla quale potranno cimentarsi anche gli adulti; una pista completamente coperta tra le più grandi della regione. Qui è allestita la casetta dei dolciumi e frittelle calde.

Dall’8 all’11 dicembre e nei fine settimana che precedono il Natale sarà presente il trenino turistico con partenza da via Girardengo, all’altezza della Chiesa di San Nicolò, che trasporterà i visitatori, anche adulti, nella magica atmosfera natalizia tra le suggestive luminarie, vere e proprie installazioni tridimensionali posizionate in piazza Dellepiane, via Girardengo, via Roma e via Giacometti, e il Presepe Monumentale di Natale Panaro che sarà allestito nelle vetrine di Palazzo Dellepiane. Come di consueto la città sarà addobbata dagli addobbi delle attività commerciali che anche quest’anno propongono il concorso “Compra e vinci”, a cura del consorzio “Il Cuore di Novi”, con in palio buoni spesa e prodotti del territorio.

Sabato 10 e domenica 18 dicembre, dalle 17, nelle vie del centro si potrà assistere a “La fata del Natale”, spettacolo itinerante di poesia sui trampoli con Rossella Consoli e musica dal vivo di Luca Squatrito.

Sabato 17 e domenica 18 dicembre ,dalle 10 alle 19, da non perdere l’appuntamento con “Babbo Natale e gli Elfi del Parco”. Il programma delle due giornate, realizzato dalla Proloco Parco Castello di Novi Ligure, prevede il mercatino del giocattolo usato nell’androne di Palazzo Pallavicini (via Giacometti, 22), insieme a un’esposizione di Lego e una mostra fotografica a cura di “Il Monile Viaggi”.

Per le vie del centro ci sarà il Giocastorie, con gli attori di Akeron Teatro e in largo Valentina la casa di Babbo Natale con merenda natalizia, tisane, vin brulé e dolci. Ad allietare i presenti i cantastorie del Natale novese, con i Matt’attori, e l’arrivo degli elfi in bicicletta, con I Cinghiali MTB. Inoltre, in largo Valentina e presso la Bottega del Sanconiglio di piazza Carenzi saranno posizionate le cassette per spedire le letterine a Babbo Natale.

Sabato 10 dicembre, nella Biblioteca Civica di via Marconi, 66. si respirerà già aria di Natale: l’appuntamento, dal titolo “Una stella tra le mani”, sarà rivolto ai bambini dai 4 ai 6 anni e inizierà alle ore 10 con una lettura animata sul Natale a cura di Chiara Mavillonio, educatrice e maestra waldorf; a seguire, Elettra Bocca, illustratrice ed insegnante digitale, aiuterà i piccoli artisti a confezionare ghirlande di stelle e non solo! Partecipazione gratuita con iscrizione obbligatoria: [email protected]; per informazioni 0143 76246.

Tra gli eventi che interesseranno più gli adulti ci saranno i tradizionali appuntamenti musicali.

Domenica 18 dicembre alle 17 al Museo dei Campionissimi per la rassegna concertistica “Musica al Museo” (Istituto Comprensivo 2 Novi Ligure) il Concerto di Natale dell’Orchestra del Liceo Musicale Saluzzo Plana di Alessandria. Dirige Enrico Pesce.

Martedì 20 dicembre alle 21, nella Basilica di S. Maria Maddalena, via C. G. Abba 26, “Aspettando Natale in coro” con il Coro di voci bianche e strumentisti dell’Istituto Musicale “A. Casella”. Maestro del coro, Bianca Liuzzo.

Venerdì 23 dicembre, alle 21 al Teatro Paolo Giacometti, C.so Piave 2. tradizionale Concerto di Natale del Corpo Musicale Romualdo Marenco. Direttore Massimo Folli.

Martedì 27 dicembre, alle 21 – Teatro Paolo Giacometti, per la rassegna Novi Musica e Cultura il Galà d’Inverno con l’Ensemble Cameristi Cromatici. Dirige Maurizio Billi.

Domenica 1° gennaio 2023, alle 20.45) alTeatro Romualdo Marenco, Concerto di Capodanno dell’Orchestra Classica di Alessandria.

Inoltre, da non dimenticare l’appuntamento mensile con Novantico, mercato del piccolo antiquariato nelle le vie del centro, che sarà allestito la Vigilia di Natale, sabato 24 dicembre.

Per ulteriori informazioni e aggiornamenti è possibile consultare il sito istituzionale del Comune di Novi Ligure www.comune.noviligure.al.it