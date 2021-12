Novi Ligure. Una serata benefica per gli amici a 4zampe

Si intitola Novi’s artists for pets, lo spettacolo benefico che si svolgerà sabato 18 dicembre dalle 21.30 nel Teatro dell’Antoniano dei Frati di Viale della Rimembranza a Novi Ligure.

Nel corso della serata, presentata Giancarlo Cacciatore, si alterneranno tanti artisti che hanno aderito all’iniziativa organizzata per raccogliere fondi per aiutare l’Associazione Arca Novese che gestisce il canile di Novi Ligure e si prende cura da molti anni di tanti amici pelosi sfortunati.

L’intrattenimento musicale è affidato al Dj Cosimo Fuso e alla cantante Karine Desneuxs; seguiranno: gli Outlaw’s con acrobatica break dance, esibizionedi Isa su cover di Michael Jackson; la scuola di danza Swolab di Nora Garavello, la Compagnia teatrale la Bisarca, la sfilata di moda con abiti di Persempre con Mimì Zeta , Bahjia, Laura e Manuela e, ospite d’eccezione Miss Novi 2021.

“Siamo molto orgogliosi di ricevere questa iniziativa in favore dei cani ospiti presso il canile di Novi, – scrivono sui social i volontari dell’Arca Novese – vi aspettiamo numerosi perché ogni aiuto da parte vostra è prezioso per la nostra associazione che si occupa, oltre della gestione del canile, del controllo e sterilizzazione dei gatti delle colonie feline. Natale ci rende tutti più sensibili e aiutare i più deboli e bisognosi ci fa sentire meglio”.

Inoltre per aiutare l’Arca Novese si può acquistare il calendario 2022, disponibile anche in confezione regalo. Per ordinarlo telefono 3381744530.

La serata è stata organizzata da Giampaolo Cacciatore, Bahjia Ait Haddou e da Pietro Matteo Gallo che ne ha curato la supervisione artistica.

Per partecipare è necessario il green pass.