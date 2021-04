Novi ringrazia la Coldiretti per i doni ai più bisognosi

“A sostegno di chi ha più bisogno”, la campagna nazionale promossa da Coldiretti, Filiera Italia e Campagna Amica, è arrivata anche a Novi Ligure. La sezione novese della Coldiretti, infatti, ha consegnato al Csp (Consorzio Servizi alla Persona) 300 chili di prodotti alimentari 100% made in Italy da distribuire a persone in difficoltà economica.

«A nome dell’Amministrazione comunale – dichiara l’Assessore agli Affari Sociali, Marisa Franco – vorrei ringraziare la Coldiretti di Novi per questo gesto di solidarietà in vista della Pasqua. Un’operazione importante che cerca di dare una mano concreta ai nuclei familiari più in difficoltà in questo difficile momento».

(Foto: FB Coldiretti)