Lunedì 9 agosto, il nuovo sistema di raccolta differenziata sarà avviato nei quartieri Città Giardino e San Bernardino e da mercoledì 11 agosto, nella zona circostante il municipio di corso Alessandria, inizieranno le consegne a domicilio (gratuite) dei kit di nuovi contenitori e del materiale informativo.

Ad oggi la nuova raccolta dei rifiuti è già stata avviata nelle zone industriali e artigianali della città, nei quartieri Oasi e Paghisano e nelle frazioni di Torre Garofoli e Passalacqua.

Nei prossimi mesi seguiranno il completamento delle frazioni e per ultimo il centro storico, dove è previsto il mantenimento della raccolta su strada con la sostituzione dei cassonetti con apertura tramite badge personalizzato per ogni utenza che consentirà, nel caso della raccolta del secco indifferenziato anche di pesare il rifiuto prodotto in modo da poter applicare la nuova tariffa puntuale.

I dati raccolti nell’ultimo anno e mezzo da Gestione Ambiente confermano che nelle aree già interessate il nuovo sistema ha permesso di raggiungere una percentuale di differenziato del 73%, ben al di sopra del limite fissato per legge del 65%, con una produzione di rifiuti scesa a 80 kg annui per abitante (la soglia di legge è di 159 kg).

Per quanto riguarda la nuova tariffazione, da quest’anno la riscossione è affidata direttamente a Gestione Ambiente che ha già emesso le fatture in acconto, con scadenze a luglio e settembre. «Il calcolo dei costi è basato su circa il 70% di quanto gli utenti pagavano fino allo scorso anno – spiegano dall’azienda – e non è stato possibile attendere l’approvazione delle tariffe e relative agevolazioni da parte del consiglio comunale, avvenuta a fine giugno. Perciò le eventuali agevolazioni per le utenze domestiche e non domestiche saranno interamente applicate nella fattura a saldo che sarà emessa all’inizio del prossimo anno».