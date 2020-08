Riguarderebbe gli appalti la nuova indagine della Procura di Alessandria sul Comune di Gavi. Due giorni fa forze dell’ordine in borghese sono arrivate in municipio e hanno acquisiti numerosi faldoni di documenti. Un’operazione che è durata diverse ore. Al momento non sono stati resi noti i nomi degli indagati né i reati a loro attribuiti. Dal palazzo municipale trapela solo che gli atti sarebbero riferiti ad appalti e forniture assegnati dall’amministrazione comunale negli anni scorsi e c’è chi parla anche dell’appalto sulle telecamere della videosorveglianza.

I documenti sono stati prelevati anche dagli archivi del Comune. Si tratta della seconda indagine sull’amministrazione comunale gaviese, arrivata in piena campagna elettorale, con il vicesindaco uscente Nicoletta Albano ricandidata anche se rischia un processo per concussione per il ricatto di cui è accusata nei confronti dell’ex sindaco Rita Semino, costretta a firmare le dimissioni e ora candidata con la lista di Carlo Massa.