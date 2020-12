Nuova sede e nuovo look per il Lidl di Arquata Scrivia

E’ stato inaugurato oggi, giovedì 17 dicembre, in Via del Vapore ad Arquata Scrivia il nuovo punto vendita del supermercato Lidl.

Il negozio fa parte di una catena con oltre 660 supermercati sul territorio nazionale. Con questo nuovo store, Lidl vuole offrire ai clienti del comune alessandrino un’esperienza di acquisto del tutto rivisitata e funzionale: si tratta infatti di una struttura moderna che sostituisce lo storico punto vendita di Via Serravalle, inaugurato nel 1995 tra i primi dell’Insegna in Italia, non più rispondente alla nuova immagine aziendale. A testimonianza del profondo legame tra Lidl e il territorio, alla cerimonia del taglio del nastro era presente il sindaco Alberto Basso.

Particolarmente positivo, specialmente nell’attuale contesto economico, il risvolto occupazionale. Infatti, sono ben 11 i neoassunti che iniziano il proprio percorso professionale presso il nuovo supermercato e che si vanno ad aggiungere agli oltre 2.000 collaboratori assunti dall’Azienda da inizio anno ad oggi. Ad affiancare i nuovi collaboratori con professionalità ed esperienza saranno i colleghi dell’ex punto vendita di Via Serravalle, 6 dei quali hanno vissuto il grande percorso evolutivo compiuto dall’Azienda alla quale sono legati da oltre 20 anni.

Il nuovo store di Arquata Scrivia, dal look moderno e funzionale, è stato realizzato con grande attenzione all’ambiente e all’efficienza energetica: l’edificio, che rientra in classe energetica A+, è dotato di ampie vetrate per favorire la luminosità naturale, presenta un’area vendita di oltre 1.300 mq e dispone di un impianto fotovoltaico da 160 kW. Inoltre, l’impianto di luci a LED di cui è dotato consente di risparmiare oltre il 50% rispetto alla normale illuminazione. Il 100% dell’energia utilizzata dal supermercato proviene da fonti rinnovabili.

Per offrire la massima flessibilità di servizio al cliente, il punto vendita è aperto dal lunedì al sabato dalle 8.00 alle 21.30 e la domenica dalle 8.30 alle 20.00.