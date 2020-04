Obbligatorio indossare le mascherine nei negozi di Vignole Borbera

Da domani 4 aprile, a Vignole Borbera chiunque entrerà in un negozio, dovrà farlo indossando la mascherina. Lo ha stabilito l’amministrazione comunale con un’ordinanza firmata dal sindaco Giuseppe Teti. “Abbiamo ritenuto necessario adottare come ulteriore misura di contenimento e gestione dell’emergenza sanitaria da Covid-19, l’obbligo di proteggere la bocca e le mani per accedere agli esercizi commerciali. – Spiega il sindaco – Ancora pochissime persone usano le protezioni individuali, tossendo, starnutendo, ma anche semplicemente parlando si liberano nell’aria migliaia di micro-goccioline di saliva che possono arrivare a uno-due metri di distanza, ma anche fino a sei-sette metri se emesse con uno starnuto. Quindi è necessario prendere tutte le precauzioni possibili, ecco il motivo di mascherine e guanti obbligatori, che a mio avviso andrebbero indossati ogni qualvolta si esce di casa, per proteggere sé stessi e gli altri. Contiamo anche sull’aiuto degli esercenti per far rispettare l’obbligo ”.

Ai trasgressori, come si legge nel documento, sarà applicata una multa che varia da 50 a 500 euro.