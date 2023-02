Entro 20 giorni devono essere rimossi i rifiuti accumulati nel cortile del palazzo di viale Martiri della Benedicta 10, a Serravalle Scrivia. Il sindaco Luca Biagioni ha emanato un’ordinanza nei confronti dell’amministratore del condominio e dei proprietari. Nell’edificio nei mesi scorsi sono state scoperte situazioni di degrado abitativo, con 15 persone per appartamento e spazzatura gettata nel cavedio o lasciata all’esterno. Una situazione collegata alla presenza in paese di molti stranieri irregolari, spesso coinvolti in risse, come è avvenuto la scorsa estate tra due gruppi di nordafricani. Il personale del Comune è riuscito a entrare nel palazzo di Viale Martiri per via delle verifiche relative a un ricongiungimento familiare e ha quindi chiesto l’intervento dell’Asl, che ha sottolineato il degrado relativo alla presenza di rifiuti abbandonati. Da qui l’ordinanza del sindaco. Nello stesso stabile si trova uno dei due bar chiusi temporaneamente dalla questura la scorsa estate. Il locale pubblico situato al piano terra del palazzo di Viale Martiri da allora non ha più ripreso l’attività.