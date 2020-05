Riceviamo e pubblichiamo:

Nella mattinata di oggi, giovedì 28 maggio, si è svolto l’incontro tra la direzione McArthurGlen di Serravalle Scrivia e le organizzazioni sindacali FILCAMS CGIL , FISASCAT CISL e UILTuCS UIL finalizzato a condividere le misure in tema di salute e sicurezza in questa fase di progressiva riapertura di tutte le attività del polo commerciale. Le organizzazioni sindacali hanno riportato all’attenzione della direzione del centro tutte le sollecitazioni e le preoccupazione che arrivano dalle lavoratrici e lavoratori che quotidianamente vivono il centro, evidenziando come la mancanza di un protocollo condiviso con le sigle sindacali rappresenti una mancata opportunità che avrebbe rappresentato un valore aggiunto che avrebbe portato, proprio in questo momento di grande incertezza e di forti preoccupazioni. La direzione ha assicurato di aver intensificato le attività di sanificazione degli spazi comuni e ha palesato la propria disponibilità a supportare quei negozi che dovessero rimanere in carenza di DPI e a discutere con i brand condizioni più vantaggiose rispetto alla situazione pre-epidemica. Le organizzazioni sindacali hanno inoltre esposto le proprie preoccupazioni circa la tenuta economica dei negozi e le ripercussioni sociali e sui lavoratori.

Gli afflussi della clientela e i gli incassi dei negozi che hanno già riaperto sono ai minimi storici, e la maggior parte dei lavoratori vedono il proprio orario ridotto e molti di loro sono ancora in cassa integrazione. Attualmente l’Outlet di Serravalle sta osservando un orario di apertura ridotto, dalle 10 del mattino alle 18. Su questo argomento la direzione del centro ha rimarcato la propria convinzione che il ritorno all’apertura fino alle ore 20 permetterà a un numero più elevato di visitatori di effettuare acquisti, senza escludere però la possibilità di rivisitare la programmazione degli orari in base all’evolversi della situazione sanitaria e dai provvedimenti che verranno messi in atto dalle Regioni nei prossimi giorni. Nel concludere l’incontro FILCAMS CGIL , FISASCAT CISL e UILTuCS UIL unitariamente hanno ribadito alla direzione del centro quanto la salute, la sicurezza e i diritti di lavoratrici e lavoratori siano la priorità e nell’impegnarsi a programmare un nuovo incontro con l’Outlet al fine di continuare a monitorare l’andamento dell’attività future auspicano di intraprendere un percorso nuovo e condiviso in questa fase storica che non ha precedenti.