“Paradiso Val Borbera”, eventi per tutti i gusti

Dopo il successo dello scorso anno, quando tutti gli appuntamenti del weekend tra degustazioni, pranzi e cene eventi hanno registrato il tutto esaurito, torna l’8 e il 9 agosto la seconda edizione di Paradiso Val Borbera, un tour attraverso questo splendido territorio a cavallo tra quattro province.

Paradiso Val Borbera è l’unione di alcuni tra i più significativi protagonisti della Valle coinvolti in attività di ristorazione, agricoltura e servizi che in questa iniziativa hanno deciso di unirsi e dare vita ad una proposta narrativo-turistica per il territorio. Un’offerta turistica di qualità che punta alla valorizzazione e alla promozione di questo piccolissimo lembo di terra tanto isolato quanto ricco.

Cantine aperte, ristoranti con menù dedicati cucinati con prodotti locali, biciclette con pedalata assistita a disposizione, massaggi in luoghi suggestivi e centinaia di chilometri di sentieri per tutti. Insomma, chi arriva in valle sabato mattina ha molti buoni motivi per restarci fino a domenica sera. Un Paradiso accessibile a tutti. Un paradiso che al contempo ha bisogno anche di essere tutelato, protetto, valorizzato.

Ecco il programma completo della manifestazione.

Nella terra del vino Timorasso, nel corso del week-end, quattro aziende vitivinicole propongono “Bevi la Val Borbera” con degustazioni e visita cantine e vigneti. La prenotazione è necessaria perchè ogni Cantina potrà ospitare 15 partecipanti per giorno. Il costo è 10 euro a persona.



Cascina Barbàn Figino, Albera Ligure – 8 e 9 agosto dalle 10 alle 12. Per info e prenotazioni: Martina 3478364991 – [email protected]

“Mangia la Val Borbera” propone Menù pranzo e cena con prodotti della valle presso:

Il Fiorile Ristorante & Ospitalità / agriturismo B&B hotel albergo (Borghetto Borbera)

Ristorante Belvedere (Pessinate, Cantalupo Ligure),

Foresteria La Merlina (Dernice).

Locanda Pertuso (Pertuso, Cantalupo Ligure)

Il Patio- Cabella (Cabella Ligure).

Albergo ristorante bar Ponte (Cosola, Cabella Ligure)

Pedala la Val Borbera

Queste sono le strade di Fausto Coppi, qui il “Campionissimo” si allenava con la sua bicicletta Bianchi. Anche oggi sono tantissimi i ciclisti che quotidianamente seguono le sue tracce percorrendo le fantastica strada delle “Strette”. Per scoprire i paesi della Valle e i monti che li circondano, si può noleggiare una bici di nuova generazione con pedalata assistita, oppure arrivare agli eventi direttamente con la propria bici bici. Rivolgiti a BikeSquare e Bikevalborbera. Info e prenotazioni: 3356800560 Silvia

Nuota la Val Borbera

Fare un bagno in uno dei torrenti più incontaminati e suggestivi del pianeta: Il Borbera è un’emozione. Ci sono almeno due punti comodi che ti permettono di scendere al fiume. Uno si trova nei pressi di Boscopiano, l’altro nei pressi del ponte passerella in Località Pertuso proprio all’inizio dell’alta valle.

Cammina la Val Borbera

Trova il sentiero più adatto alle tue gambe qui:

Camminare in Val Borbera – https://www.facebook.com/camminareinvalborbera/

Il Cammino dei Ribelli – https://www.facebook.com/ilcamminodeiribelli/

A un passo dalla vetta – https://www.facebook.com/aunpassodallavetta/

Godi la Val Borbera

Sabato 8 agosto dalle 9 alle 10.30 – Riattivazione muscolare mattiniera a cura di Celeste Micol Traverso presso Boscopiano, uno dei luoghi più suggestivi della valle. Info e prenotazioni: 3490647837 Celeste

Sabato 8 agosto dalle 14.30 alle 18.30 – Corso di panificazione della focaccia a lunga fermentazione con aperitivo dei prodotti preparati insieme a cura di @CuoreDiPaneBio a Cabella Ligure. Prenotazione necessaria, max 6 partecipanti per giorno. 3200609832 Irene. Costo 25 euro a persona

Ascolta e Balla la Val Borbera

Sabato 8 Agosto dalle 19.30 Aperitivo “Paradiso Val Borbera” sotto i castagni presso Boscopiano. Info e prenotazioni: 3349425064 Diletta

Racconta la Val Borbera

Roccaforte racconta. Una serata sotto le stelle per scoprire anche le storie meno conosciute del nostro passato e per domandarci come rimettere al centro il valore del territorio. L’evento si svolge alle 21 nella piazza del comune. Per Info: 3280013153

Notte in Val Borbera

Trova il posto dove dormire più adatto a te.