Parcheggi più larghi in piazza Duomo

lavori di sistemazione delle strisce blu per i parcheggi in piazza del Duomo. Sono iniziati lunedì 9 novembre iin piazza del Duomo.

«Attualmente la piazza prevede 52 stalli di sosta, di misura contenuta, non più adatta a buona parte delle autovetture oggi in circolazione – spiegano dal Comune -. Per questo motivo l’intervento prevede, nell’ambito della manutenzione della pavimentazione della piazza, anche di ritracciare la segnaletica dei parcheggi che avranno una dimensione più ampia. Di conseguenza la capacità di sosta risulterà lievemente diminuita e consentirà il parcheggio di 46 auto».