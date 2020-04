Una doppia sfida quella di Marta Orsini: riaprire l’unico negozio di Parodi Ligure, oltretutto in piena emergenza coronavirus. Dal 2 aprile, la piccola bottega è di nuovo operativa dopo una breve chiusura. A inizio anno Simone Arecco, il precedente titolare, aveva cessato l’attività per dedicarsi all’allevamento delle lumache. Quattro anni prima, la decisione di ridare vita al negozio, un tempo gestito da sua nonna, era finita addirittura in televisione poiché, per l’appunto, era la sola in tutto il paese. Per un certo periodo, quindi, i parodesi sono rimasti senza questo importante servizio ma da una settimana circa, grazie alla giovane Marta, 29 anni, possono di nuovo fare la spesa nel loro paese, senza dover andare a Gavi, oltretutto in un momento molto difficile a causa della pandemia, tra mascherine e divieti.

“Per ora – spiega Marta – il negozio non può fornire il servizio bar per via delle restrizioni imposte per il coronavirus. La vendita degli alimentari è invece autorizzata senza problemi. Come Simone, anch’io punto il più possibile sui prodotti locali”. Il negozio è aperto dal lunedì al sabato, la domenica solo al mattino. Marta è nata a Genova e vive a Parodi dal 2015 dopo aver sposato un parodese. “Ma in questo paese – racconta – ho trascorso tutte le mie estati dai miei nonni, per questo l’ho sempre considerato casa mia. Ho voluto accettare questa sfida per me e per i miei concittadini”. Un’ottima notizia per Parodi.