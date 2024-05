Nel 2019 non era diventato sindaco per pochissimi voti (210 contro i 215 di Carolina Ruzza): Ivo Gualco, volontario della Croce Rossa a Gavi, tenta ancora una volta di diventare sindaco a Parodi Ligure scalzando la maggioranza che fa riferimento all’ex primo cittadino Bruno Merlo. Dopo l’esperienza con Ruzza sindaco, stavolta alle elezioni dell’8 e 9 giugno la squadra di Merlo propone Roberto Romoli, ex imprenditore.

Lista “Uniti per Parodi“: Marta Angelone, Luca Bricola, Sandro Dario Gualco, Corrado Repetto, Emanuele Repetto, Ferruccio Repetto, Gianluigi Repetto, Barbara Savastano, Antonella Torriglia, Silvio Varagnolo.

Lista “Il Bene Comune“: Bruno Merlo, Bruno Roberto Gualco, Carolina Ruzza,

Cesare Maurizio Gualco, Diletta Maria Divano, Elio Palmino Giuseppe Bricola, Luca Poggi,

Maria Giacomina Barbieri, Maria Raffaella Cimmino, Valter Gualco