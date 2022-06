Parte da Voltaggio il nuovo percorso turistico interattivo “parlante”.

Non poteva che essere Voltaggio il primo comune a usufruire del percorso di segnaletica turistica interattiva e “parlante”, collegato alla App Visit Distretto del Novese.

Il suggestivo borgo appenninico è ricco sia di bellezze paesaggistiche, sia di storia e arte. Un connubio ideale per attrarre i turisti alla ricerca di un luogo dove trascorrere una vacanza indimenticabile, dove assaporare ottimo cibo, fare un tuffo nella piscina naturale, passeggiare nella natura e nei piccoli caruggi.

L’inaugurazione si terrà domenica 26 giugno alle 16.45, al ponte dei Paganini.

“Il progetto – come spiegano dal Distretto del Novese – prevede una rete di segnaletica turistica interattiva con codici Qr-Code, per dare informazioni on demand a chiunque le richieda, un info point sempre attivo, 24 ore su 24,7 giorni su 7, disponibile in italiano e inglese. Non solo si potranno leggere le informazioni storiche e le curiosità sulle principali attrazioni turistiche ma anche ascoltarle attraverso il proprio cellulare che, per l’occasione, si trasformerà in un’audioguida”.

Voltaggio è dunque il primo comune del Distretto del Novese ad inaugurare la segnaletica turistica, ma via via nei prossimi mesi sarà collocata in tutti i 34 comuni del Distretto stesso, secondo le disponibilità delle singole amministrazioni, come concordato dal tavolo dei Sindaci dello scorso aprile.

La scelta di domenica 26 giugno è stata fortemente voluta dal sindaco di Voltaggio, Giuseppe Benasso. Questa data coincide, infatti, con l’apertura della stagione estiva 2022 della Pinacoteca dei Frati Cappuccini, per importanza, la seconda quadreria della Regione Piemonte. Qui è possibile ammirare numerosi capolavori che vanno dal XV al XVIII secolo di autori liguri, piemontesi e lombardi. Tra questi Luca Cambiaso, Sinibaldo Scorza, Bernardo Strozzi..

“E’ una passeggiata insolita quella che ci propone il Distretto del Novese. – Spiega il Sindaco – Dal Ponte dei Paganini alla Pinacoteca dei Frati Cappuccini attraverso il centro storico di Voltaggio, in ore domenicali solitamente riservate a visitatori curiosi come lo saranno coloro che vorranno partecipare alla scopertura delle targhe digitali fatte installare dal Distretto. Si tratta di sei targhe, che illustrano altrettante eccellenze voltaggine, un percorso che sembra ideato appositamente per stimolare il desiderio di ritornare presto a riassaporare, tra le nostre mura, quell’atmosfera che ha fatto definire Voltaggio come Piemonte che sa di Liguria”.

L’itinerario si snoda dal Ponte dei Paganini fino a raggiungere la Pinacoteca di Voltaggio, (che domenica sarà visitabile fino alle 18.30) attraversando il centro e toccando altri punti d’interesse come l’Oratorio di N.S. del Gonfalone (anch’esso aperto) e l’Oratorio di Sant’Antonio. La segnaletica turistico interattiva, è istallata anche presso l’Oratorio di San Giovanni e alla Fonte dell’Acqua Sulfurea. Il collegamento con Google Maps permette di verificare la distanza che separa una postazione dagli altri punti e impostare il navigatore per raggiungerlo agevolmente.

Inoltre, ogni punto è stato reso Social Friendly, in modo da poter condividere, sui principali social network (come Facebook, Instagram, Telegram, What’s App, Twitter) tutte le informazioni presenti nel sistema interattivo ma senza dimenticare anche la classica e-mail per far diventare tutti parte della community di #VisitDN.

La cartellonistica che compone il percorso turistico interattivo è stata realizzata dal Distretto del Novese in collaborazione con il progetto “Territori da Vivere” grazie al supporto di Fondazione Casa di Carità Arte e Mestieri Onlus e Compagnia San Paolo. Il progetto grafico e la realizzazione dei cartelli è stata curata da Plug In srl con sede a Gavi.

L’evento inaugurale, in virtu’ della sua forte caratterizzazione digitale e turistica sarà inserito sul portale ufficiale delle Invasioni Digitali. Non resta che dare appuntamento al ponte dei Paganini, muniti di smartphone, cuffiette e scarpe comode per scoprire tutte le tappe del nuovo percorso turistico interattivo.

Per saperne di più sulla APP https://www.distrettonovese.it/a-tavola-con-visit-distretto-del-novese/