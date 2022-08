Passeggiando sull’antica via delle Capanne di Marcarolo

“L’antica via delle Capanne di Marcarolo”, è il titolo dell’evento in programma per domani, domenica 28 agosto, organizzato dall’Ente Aree Protette dell’Appennino Piemontese che propone un’escursione guidata sui passi dei mercanti che un tempo percorrevano l’antica via che collegava il mare con l’Oltregiogo. Un tuffo nel passato e un’occasione per conoscere un luogo affascinate immersi nella natura.

L’itinerario proposto percorre il Sentiero della Pace, un percorso ad anello in località Capanne di Marcarolo nei pressi del Sacrario dei Martiri della Benedicta. Durante il percorso verranno trattati i temi della antica vita locale, passando per Molino Vecchio e Molino Nuovo con il racconto della vita agricola di questi territori. Oltre ai temi etnografici e storici del luogo, non mancheranno osservazioni naturalistiche di flora e fauna. Concluso il percorso, si continuerà a camminare per raggiungere l’Azienda Agricola Cascina Leveratta, presso la quale, dopo il pranzo al sacco, sarà possibile effettuare una piccola degustazione gratuita delle marmellate e degli sciroppi prodotti in loco e conoscere ed acquistare i vari prodotti a centimetro zero.

Dati tecnici e logistici:

• Ritrovo: ore 09.00 presso Loc. I Foi, Capanne di Marcarolo fraz. Bosio

• Difficoltà: media

• Durata: 6 ore soste incluse

• Lunghezza: 7 km

• Dislivello: 300 m

Equipaggiamento: Scarponi da trekking in suola scolpita tipo vibram, abbigliamento tecnico a strati, pantaloni lunghi, cappello o bandana, scorta d’acqua di 1,5-2 litri

Dotazioni di sicurezza: mascherine protettiva omologata CE (almeno 2), gel idroalcolico omologato C

L’escursione è gratuita. Per info e prenotazioni: 348 9128462.