Pasturana. Abbandona sacchi di rifiuti: scatta la multa.

E’ arrivato a bordo della propria autovettura, ha aperto il bagagliaio e ne ha estratto sacchi di rifiuti urbani indifferenziati, che ha abbandonato, in violazione della legge, sul ciglio della strada, denominata Regione Montebello, nel Comune di Pasturana.

Grazie alle riprese delle telecamere installate dall’amministrazione comunale, l’ispettore ambientale di Gestione Ambiente, Aldo Russo, è risalito al trasgressore, che dovrà pagare una multa di 600 euro e intervenire, entro 10 giorni, con un’adeguata pulizia dell’area, che ha trasformato in una piccola discarica a cielo aperto, per la risoluzione del problema.

Gestione Ambiente ricorda che non ha alcun senso abbandonare i rifiuti nei fossi, per strada, nei campi, accanto ai contenitori rimasti stradali, in primo luogo perché i Centri di raccolta sono gratuiti, con la nuova raccolta differenziata Porta a Porta il personale della Società li prende sotto casa. Anche gli ingombranti, su prenotazione, vengono ritirati a domicilio. Infine la tassa sui rifiuti la si paga comunque e con questo comportamento si aumenta la tassa di tutti i cittadini

Per info: www.gestioneambiente.net, Numero Verde 800.085.312, app Junker.