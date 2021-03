Paura nella notte per due forti esplosioni

Paura nella notte ad Arquata Scrivia per due esplosioni in paese. Il rumore è stato sentito anche nelle frazioni di Varinella e Pessino, secondo quanto riportato su Facebook dai cittadini allarmati. Intorno a mezzanotte, le due esplosioni sarebbero avvenute vicino a via Villini e poi tra via Roma e via Libarna, vicino alla ex farmacia comunale. Qualcuno ha anche temuto che provenissero dagli impianti della Sigemi ma per fortuna non era così. Sono stati avvisati sia i vigili del fuoco che i carabinieri, che hanno effettuato controlli sul territorio. A oggi, secondo i vigili del fuoco, sembra si sia trattato di due grossi petardi sparati da ignoti.