Inizieranno la prossima settimana i lavori di riqualificazione di piazza Caduti, ad Arquata Scrivia. Nell’area saranno rifatte, tra l’altro, l’illuminazione e la pavimentazione e installati gli allacci per l’energia elettrica e per l’acqua e gli scarichi per ogni banco del mercato, che si svolge ogni settimana. L’intervento è stato assegnato dal Comune all’impresa Boggeri di Cabella Ligure, che ha presentato un ribasso del 29% circa sull’importo a base della gara. Il costo complessivo dei lavori è di 540 mila euro, finanziati in parte dai fondi del Terzo valico, precisamente con una quota del milione di euro ottenuto dal Comune dal Patto per il territorio, e da oneri di urbanizzazione.

Il progetto è stato criticato poiché il chiosco della gelateria “La Dolcetteria” deve essere smantellato, anche perché la concessione rilasciata dal Comune è scaduta. Il sindaco Alberto Basso ha ricordato che la gelateria, conclusi i lavori, potrà tornare nella piazza richiedendo una nuova concessione a patto che non venga manomesso il suolo pubblico.