“Più su di quaggiù”, al Teatro della Juta arriva lo spettacolo di Andrea Robbiano

Prosegue con una rappresentazione teatrale, Ri-generazioni artistiche, la stagione estiva del Teatro della Juta di Arquata Scrivia,

Venerdì 4 settembre alle 21.30 sul palco della Nuova Arena della Juta andrà in scena “Più su di quaggiù”, il nuovo spettacolo dell’attore e regista novese Andrea Robbiano.

Accompagnato dal tastierista Lorenzo Marcenaro, Robbiano si allontana dalle grandi sale e dalle luci di scena più intense, per dare spazio all’essenza popolare del teatro e al recupero del senso di comunità, prerogativa primaria dell’arte dal vivo.

L’unicità dello spettacolo consiste infatti nel contatto verbale diretto dell’attore con il pubblico, che sarà stimolato a condividere punti di vista, esperienze e sogni, o semplici episodi di quotidianità. Uno spettacolo sempre diverso, perché basato sulle suggestioni del pubblico, chiamato non solo ad assistere ma a diventare essenza e protagonista di un’esperienza unica. I testi improvvisati da Robbiano e le musiche originali di Marcenaro, dimostreranno che, come per le serate passate a inventare racconti attorno ad un fuoco, il vero principio attivo del teatro sta nella condivisione.

Andrea Robbiano, attore, autore e regista teatrale, è stato vincitore della borsa di studio per il 4° anno alla Scuola Teatrale “Quelli di Grock”. Vincitore del premio “Eolo 2015” come miglior attore del teatro ragazzi per lo spettacolo “Fuori Misura”, testo su Giacomo Leopardi dell’importante compagnia milanese MTM, con cui è andato in scena per oltre trecento repliche. Dal 2003 è autore e regista della compagnia “Teatro del Rimbombo”. Dal 2014 è direttore artistico del “Piccolo Teatro Enzo Buarné” di Castelnuovo Bormida.

Partner della stagione Ri-generazioni Artistiche è la Pro loco Arquatese, che per la serata effettuerà servizio bar a partire dalle 20.

Biglietto posto unico: 8 euro – In caso di maltempo lo spettacolo si terrà all’interno del Teatro della Juta. La manifestazione avverrà nel pieno rispetto delle normative Covid 19.

Per informazioni e prenotazioni: 345-0604219 – [email protected]

Il ciclo di eventi, organizzato dall’Associazione culturale Commedia Community con il contributo di Fondazione CRT e in collaborazione con il Comune e la Pro loco di Arquata Scrivia, rientra nel progetto “Accademia della Juta – nuove trame artistiche”, realizzato con il contributo di Fondazione SociAL e Fondazione Compagnia di San Paolo.