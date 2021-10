Il ricavato della terza edizione della “Pizza dell’amicizia” servirà all’acquisto di parrucche per le pazienti oncologiche. L’evento, organizzato dal Rotaract Gavi Libarna in collaborazione con la palestra Kung Fu di Tortona-Garbagna e l’Usam Karate di Arquata Scrivia, si è tenuto l’8 ottobre nelll’Hotel Ristorante “Il Vecchio Vapore” di Cassano Spinola ed è giunto alla terza edizione. Il ricavato della serata è stato devoluto al Progetto APIN “Fair for Hair” del Distretto Rotaract 2032, che vuole aiutare le donne che devono sottoporsi alle cure contro il cancro. Una generosa offerta è arrivata dall’Associazione “La Torre” di Arquata Scrivia, presente alla serata. Il Rotaract Gavi Libarna ringrazia Giuseppe Bianchini, campione del mondo per la pizza che, insieme a suo figlio Antonio, ci ha permesso di trascorrere un’ottima serata nel loro nuovo locale.