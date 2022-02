Riceviamo e pubblichiamo:

Il Consigliere Regionale della Lega Poggio parla di ECONOMIA CIRCOLARE GREEN, ma mi sembra confuso e qualcuno dovrebbe spiegargli la materia. Proprio la RACCOLTA DIFFERENZIATA INTELLIGENTE di cui parla, riducendo il rifiuto indifferenziato, rende la termovalorizzazione sia inutile che insostenibile economicamente, con i costi che andranno a carico dei cittadini. Tenta semplicemente a cavalcare i timori della gente per gli aumenti delle bollette, ma é solo strumentalizzazione basata sul nulla. Dice 100/120 nuovi posti di lavoro? Mi sembra una stima esagerata per un impianto che immagino sia ad alta automatizzazione. Se ne possono creare di più con le azioni di recupero, riciclo e riutilizzo, queste sì veramente GREEN. E’ semmai irresponsabile affrontare la questione rifiuti in modo sbagliato o per favorire altri interessi. Quali nuove discariche? Rispettando gli obiettivi, le proiezioni dicono saranno sufficienti quelle esistenti. La cosa più importante é che per la prima volta un esponente della Lega parla del vero motivo di questo impianto che vorrebbero fare, bruciare i rifiuti della Liguria. Lo fa capire chiaramente tra un vaneggiamento e l’altro. Bassissimo impatto ambientale, ma bisognerebbe sapere di cosa si sta parlando, mentre prebende, oboli e favori sono forse materie che in Lega conoscono meglio: a questo punto, la domanda é CHI SONO VERAMENTE I SUDDITI?