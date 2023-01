Nel 2023 via al cantiere del ponte della Gnocca, a Borghetto Borbera. Dal 2020 sono presenti i dossi anti velocità e sono in vigore il senso unico alternato regolato dai semafori e il divieto di transito per i mezzi di peso superiore alle 10 tonnellate viste le precarie condizioni del manufatto. I lavori di rifacimento sarebbero dovuti iniziare lo scorso anno ma, una volta approvato il progetto, la Provincia si è accorta che, a causa dei rincari dei prezzi dei materiali edili, i soldi a disposizione, 1,4 milioni arrivati dal ministero delle Infrastrutture, non bastavano più. Tutto da rifare, quindi, con un nuovo progetto approvato a fine dicembre da 2 milioni di euro. Ora la Provincia provvederà a pubblicare il bando di gara e ad assegnare i lavori, che prevedono l’uso di una gru dotata di un braccio da 90 metri, e di lasciare il senso unico alternato sul ponte situato nelle Strette del Borbera. Sarà la volta buona?