Ponte della Gnocca, la Provincia: lavori finiti a settembre

I lavori di manutenzione straordinaria e rifacimento delle barriere di sicurezza stradale del

Ponte della Gnocca lungo la strada 140 della Val Borbera, nel Comune di Borghetto Brbera, iniziati nel novembre del 2023, stanno proseguendo in maniera ottimale nonostante la complessità dell’intero intervento. Lo comunica la Provincia.

Ad oggi sono già stati realizzati tutti i lavori di consolidamento del versante su cui si imposta il manufatto ad arco da demolire e sono state realizzate le fondazioni profonde (micropali) del nuovo impalcato. Sono in corso le lavorazioni di produzione delle travi in acciaio del nuovo impalcato che sarà trasportato in loco e assemblato prima del varo.

Il termine dei lavori è fissato per la metà di settembre con la conseguente riapertura del ponte in entrambe le direzioni di marcia, senza più un semaforo che regoli il passaggio a corsie alternate.

“Nonostante i lavori siano estremamente invasivi, stiamo lavorando senza chiudere la S.P.

140, – dichiara il Presidente della Provincia, Enrico Bussalino – azione che produrrebbe

un danno incalcolabile per l’intera valle. Cercheremo, se sarà possibile, di ultimare i lavori

del ponte anche prima del 14 settembre”.

Il Ponte della Gnocca rappresenta un passaggio strategico senza il quale la valle resterebbe

isolata o raggiungibile in tempi lunghi e con percorsi tortuosi.

La sua riapertura rappresenta per tutta la comunità valborberina, e non solo, un’ottima notizia in quanto il tratto rende più agevole l’accesso alla valle senza traffico e lunghe code.

L’importo complessivo dell’intervento è di 2 milioni.