Porta a Porta. Gestione Ambiente incontra i cittadini gaviesi

Dopo gli incontri pubblici tra i residenti del Centro storico di Gavi e Gestione Ambiente, ora l’Azienda i residenti delle rimanenti zone gaviesi dove si stanno ancora consegnando i kit dei contenitori e del materiale informativo per il nuovo sistema di raccolta differenziata Porta a Porta. Gli incontri si terranno nel Campo Sportivo F. Pedemonte Via Voltaggio, 18.

Il primo appuntamento è fissato per martedì 22 giugno alle 21 quando sono invitati a partecipare i cittadini residenti in: Via Bosio, Via Caduti di Russia, Via Parodi, Via Risorgimento, Via Roma, Via Sant`Eusebio, Via Tommaso Reggio,

Viale della Rimembranza, Via Voltaggio.

Giovedì 24 giugno sempre alle 21 sono invitati a partecipare i cittadini residenti in:

Via Cavalieri di Vittorio Veneto, Via Generale Rebora, Largo Lavagnino, Via Pietro Nattino, Via Piona, Strada privata Villa Gavina, Via Zefferino Bertelli.

Importante! Per limitare l’assembramento, è consigliabile la presenza di un solo componente per nucleo familiare; si dovrà prendere parte all’incontro secondo la residenza prevista; dovranno essere rispettate le norme attualmente in vigore (mascherina indossata, non febbre, non sintomi influenzali).

*In caso di maltempo, il calendario potrebbe subire variazioni.