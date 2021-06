La ex scuola elementare di Pratolungo diventa sempre più un punto di riferimento per gli abitanti della frazione di Gavi. Il Comune l’aveva messa in vendita negli anni scorsi e la pro loco, ha colto l’occasione. Già da prima dell’acquisto l’edificio era diventato un ritrovo per tutti gli iscritti. In questi giorni, tra l’altro, si possono vedere le partite di calcio dei campionati Europei, in inverno i ragazzi possono passare il tempo insieme, anche grazie alla presenza del collegamento Wi-fi.

L’associazione ora è riuscita anche ad ampliare la sua sede grazie al contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria-Cra, che ha concesso 8 mila euro su una spesa totale di 50 mila per ampliare il salone e realizzare gli uffici del sodalizio. La Pro loco lo scorso anno ha dovuto rinunciare alla Sagra dei ravioli al sugo di birra e anche quest’anno l’evento potrebbe essere nuovamente rinviato a causa del Covid. Nonostante le difficoltà, però l’associazione va avanti nella sua attività a favore di Pratolungo