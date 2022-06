Cinquant’anni per la pro loco di Pratolungo di Gavi. Nata nel 1972 come Polisportiva, l’associazione presieduta da Andrea Cabella ha festeggiato l’importante traguardo giovedì 2 giugno con la messa celebrata nella chiesa parrocchiale e la presentazione del libro “Le tradizioni e le buone abitudini della nostra tavola. La giornata si è conclusa alle 13 con il pranzo presso la sede allestita nella ex scuola elementare del paese, acquistata alcuni anni fa dal Comune. “Oggi festeggiamo una realtà – è stato detto durante la cerimonia – che nel corso di questi 50 anni si è data un gran da fare e nel suo piccolo si è fatta conoscere in tutto il circondario, dimostrandosi sempre aperta a nuove sfide. Una realtà nata grazie alla presenza di una comunità come quella di Pratolungo, unita e amorevole”. Alla cerimonia ha partecipato il sindaco di Gavi, Carlo Massa.