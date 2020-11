Predosa: abbandona i rifiuti, scatta la multa

Per limitare gli impatti negativi derivanti dalla dispersione incontrollata nell’ambiente di rifiuti, e per preservare il decoro urbano dei centri abitati, Gestione Ambiente invia sul territorio gli ispettori per identificare i trasgressori che abbandonano la spazzatura.

Oggi, dopo le opportune verifiche, l’ispettore ambientale di Gestione Ambiente Aldo Russo ha individuato il responsabile dell’abbandono di rifiuti a Predosa in Strada Vicinale della Grava nei pressi del fiume: si tratta di una cittadina di Alessandria che è stata immediatamente sanzionata con una multa da 600 euro.

“Prima o poi i furbetti perderanno il vizio”, dicono dalla Società.