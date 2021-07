Si conosceranno venerdì 9 luglio i vincitori della settima edizione del Premio Gavi la Buona Italia, organizzato dal Consorzio Tutela del Gavi, dedicato quest’anno ai progetti di promozione e comunicazione messi in atto da produttori e consorzi del vino durante la pandemia. La cerimonia si terrà dalle 10,30 nell’azienda agricola La Raia, in Strada Monterotondo 79 a Novi Ligure e sarà trasmessa anche in diretta streaming. Nell’occasione sarà anche presentata la ricerca dal titolo “Il vino 2021: one year after”, dello Iulm Wine institute. All’evento saranno presenti Luigi Bersano, Consigliere Nazionale di Unione Italiana Vini; Massimiliano Bruni, Direttore dell’IWI — IULM Wine Institute; Riccardo Ricci Curbastro, Presidente di FEDERDOC; Maurizio Montobbio, Presidente del Consorzio Tutela del Gavi.

Interverranno in live streaming il senatore Gian Marco Centinaio, Sottosegretario di Stato del ministero delle politiche agricole e forestali; Marco Protopapa, Assessore regionale Agricoltura Cibo Caccia Pesca, e Giulio Somma, Direttore de Il Corriere Vinicolo. Per la fase finale sono state selezionate dodici cantine e otto consorzi: Cantine Banfi, Toscana; Cantina Roeno, Veneto; Cantina Tollo, Abruzzo; Cantine Balbiano, Piemonte; Cantine Pellegrino, Sicilia; Frescobaldi, Toscana; Maeli e Montelvini, Veneto; Mondodelvino, Piemonte; Ricci Curbastro, Lombardia; Togni e Umani Ronchi, Marche, e i Consorzi di Tutela di: DOC Prosecco, Freisa di Chieri e dei vini della Collina Torinese, Vini Lugana DOC, Conegliano Valdobbiadene Prosecco Superiore DOCG, Valcalepio, Vini DOC delle Venezie, Vini Montefalco, Colli Bolognesi. “Sono storie di coraggio ed intuizione – spiegano dal consorzio del Gavi -, a dimostrazione che la crisi, per queste realtà, si è rivelata anche un volano di cambiamento”.