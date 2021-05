Prevenzione tumore del cavo orale. Il Rotary regala un “sorriso”

In occasione dell’International Oral Cancer Day, al via l'iniziativa dei Club di Gavi, Libarna, Novi Ligure e Tortona

Il 15 maggio torna l’annuale appuntamento con la Giornata Mondiale della Prevenzione del Tumore del Cavo Orale, volta a sensibilizzare la popolazione sull’importanza di questo tumore spesso sottovalutato. Si tratta, infatti, dell’ottava forma tumorale più diffusa al mondo e la sua incidenza complessiva a livello mondiale è in aumento. La buona notizia è che quando il carcinoma è rilevato e curato nelle sue fasi iniziali si ottiene una guarigione che va dal 75% al 100% dei casi.

Per l’occasione i Club Rotary di Gavi Libarna, Novi Ligure, Tortona, in accordo con la Commissione Salute distrettuale Rotary, hanno pensato di affiancare le iniziative dell’International Oral Cancer Day con il “Progetto sorriso” che, per tutto il mese di maggio offrirà visite odontoiatriche gratuite alle persone che hanno più di quarant’anni. Le visite saranno eseguite nel rispetto delle norme anti covid negli studi dentistici che aderiscono al progetto. I medici dentisti compileranno un “referto” con l’esito della visita clinica. E’ necessaria la prenotazione. Ecco l’elenco degli studi dentistici cui rivolgersi:

1) Studio d.ssa Silvia Fravega Tel 0143-69390 Borghetto Borbera

2) Studio Tecnomedical SrL Tel 0143-666258 Arquata Scrivia

3) Studio dr Giovanni Bonaventura Tel 0143-635260 Arquata Scrivia

4) Studio dr Francesco Motta Tel 349-4925525 Serravalle Scrivia

5) Studio dr. Paris Morando Tel 0143-322022 Novi Ligure

6) Studio dr. Paolo Bertolini Tel 0143-323020 Novi Ligure

7) Studio dr Giulio Raffaghello Tel 0131-811295 Tortona

8) Studio d.ssa Giulia Borasi Tel 0131-862375 Tortona

9) Studio Pasotti-Boldi Tel 0131-861249 Tortona

“Aderire all’iniziativa mondiale di Prevenzione dei Tumori del cavo orale – spiegano da Rotary Club Gavi Libarna – è sembrato un bel modo per accogliere con un sorriso, sano e convinto, la lenta e progressiva uscita dal tunnel del Covid-19, che comincia proprio con il mese di maggio”.

Per maggiori informazioni: www.rotarygavilibarna.org – oppure nella pagina facebook www.facebook.com/rotarygavilibarna/