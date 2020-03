E’ risultato positivo il tampone eseguito sul paziente tortonese di 68 anni ricoverato da sabato in terapia intensiva all’ospedale di Tortona. Le sue condizioni sono ancora critiche e la scorsa notte è stato trasferito alle Molinette di Torino.

I familiari, il personale sanitario e tutte le persone che sono entrate in contatto con lui sono in isolamento domiciliare per scongiurare nuovi contagi. Si sta valutando il trasferimento anche degli altri pazienti ricoverati in Rianimazione, mentre sono state sottoposte al tampone alcune delle persone rimaste sotto osservazione in ospedale perchè presentano sintomi riconducibili al coronavirus.

La situazione è tenuta sotto controllo da parte dell’Asl Al e il Pronto Soccorso rimane al momento chiuso. Sarà sottoposto a sanificazione così come i locali dove è stato ricoverato il 68enne.

«L’amministrazione comunale è in contatto con le autorità sanitarie per gestire la situazione e recepire eventuali nuove disposizioni – spiega il sindaco Federico Chiodi -, riponendo la massima fiducia negli operatori impegnati, a tutti i livelli, nella gestione di questa emergenza. Un ringraziamento particolare va al personale sanitario del Pronto soccorso e della Rianimazione dell’Ospedale di Tortona che sta affrontando ore difficili con grande abnegazionee ai volontari della Croce Rossa e della Misericordia».