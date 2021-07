Il professor Matteo Bassetti ospite a Novi d’autore

L’ultimo appuntamento in cartellone per il mese luglio della rassegna Novi d’Autore è con il professor Matteo Bassetti, direttore della clinica Malattie Infettive del Policlinico San Martino di Genova che presenterà il suo libro dal titolo: “Una lezione da non dimenticare. Cronaca della battaglia per sconfiggere il Covid-19 senza panico, né catastrofismo” (Cairo, 2020),

L’incontro si terrà domani, giovedì 29 luglio alle 18 nell’androne di Palazzo Dellepiane, in piazza Dellepiane. Introduce l’autore il dottor Giacomo Perocchio, dell’Ospedale Policlinico San Martino di Genova; dialoga con il professor Bassetti, Sara Manfuso, opinionista televisiva e presidente dell’associazione “#Iocosì”.

L’ingresso sarà consentita fino all’esaurimento dei posti disponibili (circa 90) e la partecipazione all’evento richiede quanto dettato dalla normativa vigente sul contrasto all’epidemia da Covid-19.

La rassegna Novi d’Autore riprenderà dal mese di settembre.

(Foto:Fb)