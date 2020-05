Prorogata di sei mesi la cassa integrazione per i lavoratori di Mercatone Uno

“Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto rilancio – dichiara la deputata del Movimento 5 Stelle in commissione Lavoro alla camera Jessica Costanzo, – arriva una notizia positiva per i dipendenti ex Mercatone Uno. L’articolo 51 del decreto prevede infatti una proroga di 6 mesi dei programmi di esecuzione delle procedure di amministrazione straordinaria, come nel caso dell’ex Mercatone Uno. Grazie a questo intervento legislativo, quindi, i commissari avranno più tempo per portare avanti l’istanza per la cassa integrazione straordinaria per cessazione di attività – E continua – “I lavoratori di Mercatone Uno avevano bisogno di rassicurazioni sul loro futuro dato che senza questa misura il mandato commissariale sarebbe scaduto il 23 maggio. Apprezziamo il lavoro fatto per arrivare a questo risultato importante. – conclude Costanzo. – Dopo la conferma della proroga da parte del Ministero dello Sviluppo Economico si potrà quindi procedere alla concessione di ulteriori 6 mesi di Cigs, (Cassa Integrazione Straordinaria)”

“Anche la Regione Piemonte dovrà fare la propria parte – aggiunge Francesca Frediani – questo tempo guadagnato dovrà essere impiegato in maniera proficua per agevolare i lavoratori a rientrare nel mondo del lavoro attraverso adeguati percorsi formativi”